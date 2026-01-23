Comitato Popolari per il Sì Bruno Cassinari è il referente regionale

Da ilpiacenza.it 23 gen 2026

È stato ufficialmente costituito il Comitato Popolari per il Sì, con Bruno Cassinari come referente regionale. La presentazione è avvenuta ieri a Roma, durante una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati. Il comitato si propone di sostenere in modo chiaro e trasparente le iniziative a favore del sì, promuovendo un dibattito informato e partecipato sul tema in discussione.

Nasce il Comitato Popolari per il Sì. È stato presentato ieri a Roma durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Durante l’incontro, introdotto da Rodolfo De Laurentiiis e Giorgio Merlo, sono intervenuti Giuseppe Gargani, storico esponente del popolarismo di ispirazione cristiana e il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

