Capitale della cultura | La Malatestiana traino per il turismo se migliora l’accoglienza

Ravenna, capitale della cultura, si distingue per la sua storica biblioteca Malatestiana, un patrimonio che attrae visitatori e appassionati. Per rafforzare il turismo, è fondamentale migliorare l’accoglienza e valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale locale. Lorenzo Baldacchini, ex direttore della Malatestiana, con la sua esperienza, sottolinea l’importanza di investimenti e strategie mirate per rendere Ravenna una meta culturale ancora più attrattiva e accessibile.

Lorenzo Baldacchini è stato direttore della Malatestiana dal 1990 al 1998, poi a capo del Sistema Bibliotecario del Comune di Roma di Ravenna. Dal 2016 è in pensione. Di che cosa si occupa adesso, Baldacchini? "Continuo a fare ricerca nel campo della bibliografia, della biblioteconomia e della storia del libro. Ho pubblicato nel 2021 lo studio 'Il mio lungo viaggio tra libro antico e biblioteche'". Come migliorare l'offerta della Malatestiana antica? "Promuovendo le attività di ricerca nelle raccolte della biblioteca che non sono soltanto i codici". È sufficiente questo? "No, i risultati vanno condivisi a tutti i livelli con gli strumenti che la contemporaneità offre.

