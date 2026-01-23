Calciomercato Inter LIVE | Vicario scavalca il Dibu Martinez Jakirovic si presenta ai tifosi

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter con aggiornamenti in tempo reale. In questa panoramica troverai tutte le trattative, indiscrezioni e incontri che coinvolgono il club, con particolare attenzione alle operazioni più recenti come il trasferimento di Vicario e la presentazione di Jakirovic ai tifosi. Restate aggiornati per conoscere ogni dettaglio delle attività di mercato dei nerazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Retroscena Jakirovic, trattativa Mlacic ancora aperta. Intanto Romano parla così del Dibu MartinezSegui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter con aggiornamenti in tempo reale.

Leggi anche: Calciomercato Inter: il Dibu Martinez può liberare Guglielmo Vicario

Argomenti discussi: Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions…; Sommer lascerà l'Inter a fine stagione: da Vicario al Dibu Martinez, tutti i possibili sostituti; Inter, Atubolu o Vicario? Emerge un nome tutto nuovo: Infortunato ma preso in considerazione; Serie A, Calciomercato Inter – Incredibili idee di Oaktree: colpi sensazionali in vista?.

