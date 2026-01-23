Cade l’accusa di violenza privata e lesioni | assolta la vice-direttrice di un supermercato

Il Tribunale di Benevento ha assolto M. M., vice-direttrice di un supermercato di Arpaia, dall’accusa di violenza privata e lesioni personali dolose aggravate. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a sostenere le imputazioni. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione locale, si conclude con l’esito favorevole per l’imputata.

Il Tribunale di Benevento ha assolto M. M., 38 anni, residente ad Arpaia, vice-direttrice di un noto supermercato della Valle Caudina, imputata dei reati di violenza privata e lesioni personali dolose aggravate. La decisione è stata pronunciata dal Collegio giudicante che ha accolto integralmente le tesi difensive sostenute dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, disponendo l'assoluzione dell'imputata. Secondo l'impianto accusatorio, la donna nella sua qualità di vice-direttrice del supermercato situato lungo la via Nazionale Appia, avrebbe costretto con violenza e minacce una cliente ad uscire dal punto vendita.

