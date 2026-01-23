Bosco delle Sette Valli Lo acquista la comunità

Il Bosco delle Sette Valli, esteso su 90 ettari nelle gole del torrente Fersinone, è stato recentemente acquisito dalla comunità di Marsciano. Cittadini e aziende locali hanno contribuito finanziariamente all'acquisto, rafforzando l'impegno condiviso per la tutela e la valorizzazione di questa area naturale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la conservazione del patrimonio ambientale e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

MARSCIANO - Cittadini e aziende del territorio hanno finanziato l’acquisto del Bosco delle Sette Valli, che si estende per 90 ettari nelle gole del torrente Fersinone. Il bosco è stato affidato alla custodia permanente del Fondo Forestale Italiano che si impegna a conservarne l’integrità nel tempo: nessuna forma di sfruttamento economico, nessun taglio o qualsiasi altra attività produttiva. La presenza umana sarà improntata, anzi, a un uso consapevole e rispettoso degli equilibri naturali. L’acquisto, 135.000 euro, è stato finanziato da donazioni private, senza ricorso a fondi pubblici né a operazioni speculative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

