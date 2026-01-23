Aufguss | la sauna coreografica con gli aromi che unisce benessere e spettacolo

L'Aufguss è un rituale di origine nordica che combina il benessere della sauna con elementi artistici e di spettacolo. Attraverso l’uso di aromi e coreografie, questa pratica promuove il rilassamento, favorisce il contrasto allo stress e offre un’esperienza sensoriale completa. Un modo originale per unire relax e intrattenimento, in un contesto di benessere che va oltre la semplice sauna.

In Italia, uno degli show più suggestivi lo ha proposto nel mese di ottobre del 2025 Aquardens, a Santa Maria Pescantina, in provincia di Verona, nel cuore della Valpolicella. La struttura termale ha introdotto nel proprio menù di trattamenti la Opera in sauna - Carmen che si è svolta nella sauna più grande del mondo appena inaugurata, in grado di accogliere ben 350 persone. L'ambiente caldo diventa per alcuni minuti un palcoscenico dove assistere la rappresentazione dell'opera lirica in quattro atti di Bizet concentrata in 12 minuti, con tanto di veri artisti e comparse e membri dalla Fondazione Arena di Verona che recitano indossando veri costumi di scena confezionati per l'esibizione.

