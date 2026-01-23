Oggi alle 18, la Libreria Edison di Arezzo presenta

Oggi alle 18 la Libreria Edison di Arezzo ospiterà la presentazione del libro “ Astrologia: il libro del sapere ” di Amata Goviale. Il Libro del Sapere non è un manuale divulgativo né un prontuario di interpretazioni rapide. È un’opera ampia e rigorosa che restituisce all’astrologia la sua natura originaria di linguaggio simbolico del cosmo, fondato su numero, geometria e archetipo. Amata Gioviale guida il lettore attraverso i fondamenti dell’astrologia occidentale, mostrando come lo Zodiaco, i segni, i pianeti e i cicli celesti costituiscano una vera e propria mappa del percorso umano, interiore ed esistenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

