anno spumeggiante per bertolani pioggia di premi per il suo brut

Inizio d’anno “spumeggiante” per la cantina Bertolani Alfredo di Scandiano: il vino metodo classico di Spergola “Bertolani Brut”, vendemmia 2021, è l’unico spumante in Emilia-Romagna ad aver ottenuto una valutazione eccezionale (94 punti) nella prestigiosa Guida Vitae 2026 dell’Associazione Italiana Sommelier ed è stato insignito delle 4 viti. La pubblicazione annuale ne ha sottolineato la correttezza tecnica, i valori di purezza olfattiva, espressività, eleganza, carattere e attrattiva tipicità. "E’ un riconoscimento molto prestigioso per la nostra cantina – spiegano i titolari Andrea e Nicola Bertolani (foto) - ed una grande soddisfazione personale, oltre alla conferma delle grandi qualità e potenzialità dell’uva Spergola Il Bertolani Brut, vinificato da uve provenienti solamente dalle colline di Scandiano, è uno spumante metodo classico brut che riposa nei sotterranei dell’azienda da 24 a 30 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

