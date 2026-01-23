Anno spumeggiante per Bertolani Pioggia di premi per il suo brut
L’anno inizia positivamente per Bertolani Alfredo di Scandiano, con riconoscimenti importanti per il suo Bertolani Brut. Il metodo classico di Spergola, vendemmia 2021, ha ricevuto 94 punti e le 4 viti nella Guida Vitae 2026 dell’Associazione Italiana Sommelier, distinguendosi come l’unico spumante in Emilia-Romagna a ottenere tale valutazione. Un risultato che testimonia l’impegno e la qualità della produzione della cantina.
Inizio d’anno “spumeggiante” per la cantina Bertolani Alfredo di Scandiano: il vino metodo classico di Spergola “Bertolani Brut”, vendemmia 2021, è l’unico spumante in Emilia-Romagna ad aver ottenuto una valutazione eccezionale (94 punti) nella prestigiosa Guida Vitae 2026 dell’Associazione Italiana Sommelier ed è stato insignito delle 4 viti. La pubblicazione annuale ne ha sottolineato la correttezza tecnica, i valori di purezza olfattiva, espressività, eleganza, carattere e attrattiva tipicità. "E’ un riconoscimento molto prestigioso per la nostra cantina – spiegano i titolari Andrea e Nicola Bertolani (foto) - ed una grande soddisfazione personale, oltre alla conferma delle grandi qualità e potenzialità dell’uva Spergola Il Bertolani Brut, vinificato da uve provenienti solamente dalle colline di Scandiano, è uno spumante metodo classico brut che riposa nei sotterranei dell’azienda da 24 a 30 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
