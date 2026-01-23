Almanacco Venerdì 23 gennaio 2026

Almanacco di venerdì 23 gennaio 2026: gennaio si presenta con un’atmosfera calma e riflessiva, tipica di un giorno che sembra fermarsi nel mezzo dell’inverno. Un venerdì che invita alla quiete, senza grandi eventi, ma con la consapevolezza di un periodo di attesa e di introspezione. Un momento di sobria stabilità nel corso della stagione più fredda dell’anno.

Gennaio oggi mostra il suo volto più silenzioso: un venerdì che sembra sospeso, come se l’inverno trattenesse il fiato. È un buon momento per rimettere ordine, chiudere ciò che è rimasto in sospeso e preparare un piccolo spazio mentale per ciò che verrà. L’energia è bassa ma stabile, perfetta per lavori di fino, riflessioni e gesti che non chiedono fretta. Il nocciolo è una delle prime piante a risvegliarsi dopo il solstizio: a gennaio, quando tutto sembra immobile, lui già prepara i suoi amenti gialli. È una presenza discreta ma potentissima, simbolo di intuizione, rinnovamento e saggezza pratica. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Buongiorno e Buon Venerdì 23 Gennaio 2026, Giornata Mondiale Della Scrittura

