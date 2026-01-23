Almanacco del 23-01-2026

L'almanacco del 23 gennaio ricorda eventi storici e celebrazioni religiose del giorno. Oggi la Chiesa onora Santa Emerenziana, martire romana del IV secolo. Si segnalano anche ricorrenze e anniversari, tra cui il terremoto più devastante della storia cinese, avvenuto nel 1556. Un giorno che invita alla riflessione sugli avvenimenti passati e alle tradizioni religiose, offrendo uno sguardo sobrio sulla storia e sulla cultura di questa data.

almanacco del giorno venerdì 23 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa celebra Santa Emerenziana vergine Martire romana del IV secolo la tradizione la descrive come la sorella di latte di Sant'Agnese full affidata mentre pregava sulla tomba dell'amica Martire invocata contro il mal di pancia e dolori addominali sono nati oggi e dormo ne sembra a Carolina di Monaco Tiffany PSN noi facciamo gli auguri a Giorgia Giulia Stefano e Serena il viaggio nel tempo ci porta in quel 23 gennaio del 1556 ricordiamo in Cina il terremoto più letale della storia dell'umanità con una magnitudo stimata di 8. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 23-01-2026 Leggi anche: Almanacco del 01-01-2026 Almanacco del 01 Gennaio 2026L’almanacco del 1° gennaio 2026 segna l’inizio di un nuovo anno, in un periodo di pieno inverno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L'Almanacco del 23 gennaio 2026 Argomenti discussi: Almanacco del 23 gennaio; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 23 gennaio; Almanacco del 23 gennaio 2026; Almanacco del 17 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. Almanacco del 23-01-2026almanacco del giorno venerdì 23 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa celebra Santa Emerenziana vergine Martire romana del IV ... romadailynews.it Almanacco del 23 gennaio 2026Almanacco del giorno — 23 gennaio 2026 Benvenuti nell’almanacco di oggi, 23 gennaio 2026. Mentre l’inverno riveste il paesaggio di un candido manto di neve, il calore delle case accoglienti ci invita ... tuttogreen.it ALMANACCO DEL GIORNO Oggi GIovedì 22 Gennaio 2026 Oggi è il 22mo giorno dell'anno composto di 365 giorni. Torna Lunedi a Sant'Angelo dei Lombardi il mercato settimanale. La Chiesa ricorda e celebra: San Vincenzo di Saragozza, diacono e martire, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.