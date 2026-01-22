Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. I dati dimostrano chiaramente che non si tratta di un micro-momento: Pinterest evidenzia un forte aumento delle ricerche per «lusso anni '80» (+225%), «completo oversize» (+90%), «cintura spessa» (+65%), «giacca a collo imbuto» (+60%) e «polsini grandi» (+50%), tutti elementi fondamentali del guardaroba glamoratti (dalla fusione di «Glamour» e «Glitterati»). Dunque, per quanto amiamo ancora un maglione e un paio di jeans semplici (e chiaramente ammiriamo Carolyn Bessette), sembra chiaro che si comincia a percepire una certa stanchezza nei riguardi del minimalismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutti pazzi per il glamoratti. Ma cos'è?

Leggi anche: Negli Stati Uniti tutti pazzi per il padel, ma non hanno i campi (The Athletic)

Tutti pazzi per Palestra. Ma l’Atalanta può tenerloL'attenzione di mercato si concentra su Marco Palestra, giovane talento dell'Atalanta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tutti pazzi per Alexandra Eala; Tutti pazzi per il Vbc! Drammatica battaglia contro Novi; Tutti pazzi per il glamoratti. Ma cos'è?; Tutti pazzi per Soltero.

Tutti pazzi per Giovane, ora si inserisce anche il Napoli: le ultime | CMIl Napoli monitora da vicino l'attaccante brasiliano del Verona Giovane, su cui sono al lavoro anche altri club come Lazio e Atalanta ... calciomercato.it

Torna Tutti Pazzi Live: il morning show di RDS di nuovo dal vivo nell’Auditorium MultimedialeTorna l’appuntamento con Tutti Pazzi Live, l’evento che riporta il celebre morning show di RDS 100% Grandi Successi a contatto diretto con il suo pubblico. L’iniziativa si svolgerà l’11 febbraio a Rom ... fm-world.it

Due ciclisti in una galleria. Si, è una foto a tema Formula 1 Buonanotte e sogni rossi #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle facebook

Tutti pazzi per la Japanese Cheesecake: la colazione più virale del momento su TikTok x.com