È stata annunciata la data di inizio dei lavori per la tramvia fino a Sesto Fiorentino. Il progetto, approvato dalla conferenza dei servizi, collega Peretola a Sesto Fiorentino, rappresentando un passo importante verso una rete di trasporto sempre più efficiente e metropolitana, secondo le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Firenze, 22 gennaio 2026 – "Abbiamo fatto il punto – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – e posso annunciare che si è sviluppata positivamente l' approvazione da parte della conferenza dei servizi del progetto definitivo della tramvia che da Peretola arriva a Sesto Fiorentino ". È quanto ha annunciato Eugenio Giani dopo un tavolo tecnico di aggiornamento sullo stato dei lavori per la rete tranviaria fiorentina che si è svolto nella mattina del 22 gennaio a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze. Al tavolo hanno partecipato, oltre a Giani, l'assessore toscano alle Infrastrutture Filippo Boni, l'assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio e i rappresentanti dei Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Prato, Sesto Fiorentino e Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia fino a Sesto Fiorentino: c’è una data per l’inizio dei lavori. Giani: “Rete sempre più metropolitana”

Firenze e i lavori per la tramvia, agevolazioni TARI per le attività vicine ai cantieri. Fissata con delibera di Giunta del Comune di Firenze la riduzione fino al 50% della TARI per le attività vicine ai cantieri delle linee 3.2.1 e Vacs della tramvia. Le agevolazio - facebook.com facebook

#CapodannoFirenze: piano mobilità 2026. ZTL attiva non-stop fino alle 8 del 1° gennaio. Tramvia T1 e T2 attiva tutta la notte (corse ogni 10'). Bus 6, 11, 14, 17, 23 potenziati fino alle 2:30. Parcheggi a 1€ (ore 18-24) con app BMOVE. #Capodanno x.com