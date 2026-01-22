Torna l' appeal per le forze armate | 100mila italiani ogni anno tentano i concorsi

Ogni anno, circa 100.000 italiani si candidano per entrare nelle forze armate e nelle forze dell’ordine. Questa scelta professionale richiede una buona preparazione e una conoscenza approfondita delle nuove modalità di accesso, ruoli e percorsi di carriera, sempre più articolati rispetto al passato. Conoscere le opportunità e i requisiti è fondamentale per affrontare con consapevolezza i concorsi e le sfide di questo settore.

Roma, 22 gennaio 2026 - Lavorare nelle forze dell'ordine e in quelle della difesa rappresenta oggi una scelta professionale che richiede una maggiore consapevolezza, in un contesto in cui ruoli, competenze e percorsi di carriera sono diventati più articolati rispetto al passato. Anche per effetto dell'emergere di nuove professioni legate al digitale e alle tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, cresce l'interesse dei giovani per le opportunità offerte dalla Difesa. Ma non è un trend che sorprende perché negli ultimi anni l'Italia ha accelerato sugli investimenti nella Difesa: gli ultimi dati dell'Osservatorio MIL€X sulla spesa militare mostrano che il budget previsto per il 2026 raggiungerà i 32,4 miliardi di euro, con una crescita di 1,1 miliardi rispetto al 2025.

