La tisana al cioccolato è un dolce infuso ideale per le fredde giornate invernali. Disponibile in vari gusti, può essere semplice o arricchita con aromi gourmand, offrendo un’alternativa piacevole e meno calorica alle tradizionali bevande calde. Oltre a deliziare il palato, queste tisane possono apportare benefici al benessere generale, rendendole un’opzione versatile e confortante da provare durante la stagione fredda.

Dettata da tanto ormonali che di abitudini alimentari, la sensazione di volersi concedere un momento goloso può determinare un aumento del consumo di zuccheri, soprattutto raffinati, che generano a loro volta un meccanismo di dipendenza difficile da controllare. Questo perché la loro assimilazione è associata, tra le altre cose, alla produzione di dopamina - il cosiddetto ormone del benessere che, inviando messaggi di contentezza al cervello, fa di questo gruppo di nutrienti un (falso) amico da cui si desidera sempre tornare. Per rompere il ciclo vizioso, inasprito dai picchi glicemici generati dagli zuccheri e dalla sensazione di astinenza prodotta dall'insulina, la mossa furba è proprio quella di andare a cercare un'alternativa che abbia lo stesso sapore gorumand e confortevole dei dolci, ma che sia al tempo stesso priva di zuccheri processati e di calorie eccessive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tisana al cioccolato, i migliori infusi dolci da provare in inverno

Tisana alla malva, le proprietà, i benefici e i migliori infusiLa tisana alla malva è un infuso naturale apprezzato per le sue proprietà emollienti, antiossidanti e depurative.

Leggi anche: Perché i dolci di Halloween sono sempre più costosi (e sempre meno al cioccolato)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Le erbe anticancro esistono? Il vademecum tra fake news e reali benefici.

Dal porridge con cioccolato alle tisane, ecco la colazione che favorisce il sonno (e aiuta il corpo a depurarsi)Che la qualità del sonno notturno influenzi le nostre giornate è evidente. Ma che la qualità delle nostre giornate influenzi il sonno notturno è meno facile da comprendere. L’equilibrio del nostro ... corriere.it

San Valentino, le migliori idee regalo per il proprio partner (dal cioccolato ai cocktail)A San Valentino ci sono tanti modi per prendersi cura dei propri cari. Con Wilden herbals è possibile compiere un semplice gesto d’affetto in modo originale e sostenibile. Basta una bustina di herbal ... corriere.it

Pomeriggio lento, biscotti e tisana calda. Quando fuori cala il sole e i colori diventano morbidi, qui si accende il momento più gentile della giornata: tisana in teiera profumata e un piccolo vassoio di biscotti artigianali—frolle, cioccolato, mandorle, un tocco facebook