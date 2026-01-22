Terra dei Fuochi e nuove leggi | formazione a Salerno per i vigili

A Salerno si è svolto un corso di aggiornamento dedicato ai vigili, incentrato sulle novità introdotte dal Decreto Terra dei Fuochi. L’evento, promosso dalla Fp Cgil, ha coinvolto numerosi partecipanti interessati a conoscere le nuove normative riguardanti ambiente, rifiuti e circolazione stradale. La formazione rappresenta un importante momento di approfondimento per il personale incaricato di applicare e far rispettare le recenti disposizioni legislative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grande ed interessata partecipazione questa mattina a Salerno al corso di aggiornamento professionale "Ambiente, rifiuti e circolazione stradale: cosa cambia dopo il Decreto Terra dei Fuochi", organizzato dalla Fp Cgil. Il segretario provinciale Antonio Capezzuto ha voluto dare un'occasione utile a conoscere tutte recenti modifiche normative introdotte con la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che segnano un passaggio rilevante nel rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e di contrasto ai reati legati alla gestione illecita dei rifiuti, incidendo in maniera diretta anche sulle attività di controllo e accertamento demandate alla Polizia Locale.

