Smog a Como da venerdì 23 gennaio scattano i divieti Ecco le regole
A Como, dal venerdì 23 gennaio, entreranno in vigore i divieti legati alla qualità dell’aria. I dati di Arpa Lombardia hanno evidenziato il superamento del limite massimo di PM10 per due giorni consecutivi, rendendo necessarie misure di sicurezza per tutelare la salute pubblica. Di seguito, vengono illustrate le regole e le restrizioni previste a partire da questa data.
Como, 22 gennaio 2026 – I dati registrati da Arpa Lombardia mercoledì 21 gennaio, hanno certificato il superamento per due giorni consecutivi del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella provincia di Como. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti, si attivano, da domani, venerdì 23 gennaio, le misure temporanee antinquinamento di primo livello in questa provincia. "Lo smog? Male la deroga salva-falò" I divieti . Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 5613 del 12 gennaio 2026, in tutti i Comuni della provincia saranno in vigore: il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Troppo smog a Monza e in Brianza, oggi scattano le misure antinquinamento: tutti i divieti
Monza stretta nella morsa dello smog: scattano i divieti (anche per i riscaldamenti)A Monza e nella Brianza, i livelli di Pm10 nell’aria continuano a superare i limiti consentiti, determinando l’adozione di misure restrittive.
Argomenti discussi: Qualità dell’aria pessima a Como, scattano le misure antismog: cosa cambia da venerdì; Smog, misure disattivate a Como. La Regione: Qualità dell’aria migliorata nel 2025 in Lombardia; Smog, da domani misure antinquinamento attive anche a Como; Smog, allarme anche a Como: scattano i primi divieti.
Da domani disattivate le misure anti smog in cinque province lombarde. A Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook
Da domani disattivate le misure anti smog in cinque province lombarde. A Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova #ANSAmotori #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.