Sella in rottura prolungata | ko anche a Ruvo Due vittorie in due mesi Cento deve reagire

Sella in difficoltà prolungata, ancora battuta a Ruvo di Puglia con il risultato di 83-81. Dopo due sconfitte in due mesi, la squadra di Cento si trova a dover necessariamente reagire per invertire il trend negativo. La partita ha visto protagonisti giocatori come Brooks e Nikolic, ma non è bastato per ottenere il risultato sperato. La squadra ora è chiamata a una pronta reazione per risalire la china.

ruvo di puglia 83 sella cento 81: Anumba 6, Smith 12, Musso 2, Nikolic 16, Ulaneo 12, Reale 2, Miccoli 2, Brooks 31, Jerkovic n.e. Borra n.e. Di Zanni n.e. Granieri n.e. All. Rajola SELLA CENTO: Tanfoglio 8, Arletti, Conti 7, Berdini 13, Devoe 18, Moretti 2, Montano 7, Davis 21, Fall 5, Tiberti. All. Di Paolantonio Arbitri: Attard, Chersicla e Settepanella Parziali: 24-22, 40-42, 66-61 Continua la striscia negativa della Sella Cento, che perde il match salvezza a Ruvo di Puglia col punteggio di 83-81, nonostante le assenze di Borra e Jerkovic per la Crifo Wines. Sono solamente due le vittorie dei biancorossi negli ultimi due mesi di campionato e la classifica inizia a farsi preoccupante, anche se i centesi sono ancora fuori dalla zona play out: unica nota positiva della serata il ritorno in campo di Tiberti dopo due mesi di assenza, anche se la sua condizione fisica è molto lontana da quella pre infortunio.

