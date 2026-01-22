Una donna si rivolge al medico preoccupata per la sua famiglia. Da parte di suo padre ci sono stati casi di distrofia muscolare che sono finiti con decessi. Ora, prima di cercare una gravidanza, chiede se i suoi figli potrebbero essere a rischio. La domanda nasce dalla paura di ripetere la storia familiare e di mettere in pericolo i propri figli.

Salve dottore, prima di cercare una gravidanza vorrei capire una cosa che mi preoccupa. Nella mia famiglia, da parte di mio padre, ci sono casi di distrofia muscolare che hanno portato alla morte. Si tratta dei due fratelli maschi di mio padre (mio padre è sano). Mia zia, sorella di mio padre, ha avuto due figli maschi (entrambi con la distrofia) e una figlia portatrice sana. Quindi vorrei capire: essendo figlia di un uomo sano però con nonna, zia e cugina (da parte di mio padre) portatrici, io posso avere lo stesso problema? Devo fare una consulenza genetica prima del concepimento? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Se in famiglia ci sono stati casi di distrofia muscolare, i miei figli sono a rischio?

