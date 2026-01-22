Rubano un' auto in piazza Magione | arrestati due ragazzi di 16 anni

Due giovani di 16 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Palermo per furto aggravato in concorso, dopo aver rubato un’auto in piazza Magione. Entrambi pregiudicati, uno dei quali attualmente in comunità a Palma di Montechiaro, sono stati fermati durante le indagini. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione dei reati tra i minorenni nella zona.

Furto aggravato in concorso. Con questa accusa i carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due sedicenni, entrambi pregiudicati (uno dei quali sottoposto alla misura del collocamento in una comunità di Palma di Montechiaro). L’operazione è scattata durante un servizio di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Rubano un motociclo a piazza Pacca: decisive le telecamere, arrestati due giovani Leggi anche: Rubano due zaini da un'auto in sosta: arrestati Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Rubano un'auto in piazza Magione: arrestati due ragazzi di 16 anni; Rubano un’auto ma finiscono fuoristrada: due giovani arrestati; Ho lasciato mia figlia solo un attimo: rubano un'auto con a bordo una bambina di otto anni, l'intervento della polizia per salvarla - Video; Rubano un'auto nei pressi della stazione di Bologna: arrestati due giovani dopo un inseguimento. Rubano e danneggiano le auto in sosta in un parcheggio a Ravenna, arrestati due richiedenti asiloDue cittadini egiziani arrestati a Ravenna per furto aggravato e resistenza dopo aver danneggiato e derubato auto in sosta. virgilio.it Rubano un'auto e finiscono nella scarpata della ferroviaAveva da poco rubato un'auto a una donna ma nella fuga il ladro all'altezza di Sandigliano (Biella) è finito fuori strada giù per una scarpata, fermando la sua corsa vicino ai binari della Biella-Sant ... rainews.it Marcialla, trova i ladri che rubano in casa: e in auto una donna e un bambino che li aspettano per darsi alla fuga. Incredibile vicenda domenica sera in via Matteotti: portone sventrato, camera sotto sopra: "Erano entrati da pochissimo. Hanno preso un oro - facebook.com facebook Spaccano i vetri e rubano nelle auto: nuova ondata di furti a San Donato x.com

