Riccardo Alberto Mangiacapra verso Casa Sanremo Writers 2026 | un romanzo che diventa incontro

Riccardo Alberto Mangiacapra si prepara a partecipare a Casa Sanremo Writers 2026. Il suo romanzo non è solo un libro, ma un vero e proprio incontro tra parole e persone. Per chi scrive, quel momento in cui la pagina si trasforma in relazione vale più di ogni premio. Mangiacapra sa che dietro ogni racconto c’è un dialogo aperto, fatto di domande, sguardi e ascolto.

C'è un momento, per chi scrive, in cui la pagina smette di essere solo carta e diventa relazione: domande, sguardi, ascolto. Per Riccardo Alberto Mangiacapra quel momento ha un nome preciso: Casa Sanremo Writers 2026, dove l'autore porterà il suo romanzo La tela di Archimede durante la settimana del Festival. Un approdo che ha il sapore di una tappa emotiva prima ancora che professionale, in una città— Sanremo —sentita come familiare, per legami affettivi e memorie personali. Sanremo come luogo simbolico. Partecipare a Casa Sanremo Writers significa entrare in un contesto intensissimo, dove la città si trasforma e le storie trovano nuovi ascoltatori.

