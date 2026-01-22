Proseguono gli incontri del progetto Stem all’Itis ' A Santucci' di Pomarance

Da pisatoday.it 22 gen 2026

Lo scorso 15 gennaio gli studenti della classe IV ITIS hanno partecipato con grande interesse all’incontro tenuto dalla professoressa Isabella Taglieri, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, che ha proposto una lezione dedicata al tema dell’analisi sensoriale.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

