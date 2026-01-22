Proseguono gli incontri del progetto Stem all’Itis ' A Santucci' di Pomarance

Lo scorso 15 gennaio gli studenti della classe IV ITIS hanno partecipato con grande interesse all’incontro tenuto dalla professoressa Isabella Taglieri, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, che ha proposto una lezione dedicata al tema dell’analisi sensoriale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Gli studenti dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance imparano le basi del primo soccorso con Cecchini Cuore

Leggi anche: La scuola di Ingegneria (Unipi) all’Itis di Pomarance per la prima lezione del progetto 'Stem up'

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: '... Questo non è amore', proseguono gli incontri della Polizia di Stato con i giovani studenti; Confronto istituzionale tra l’assessore Pantaloni e il direttore regionale Agenzia del Demanio; Proseguono gli incontri per catechisti ed accompagnatori dei genitori a Villa Adriana; CARITAS: cambiano le date degli incontri formativi e della giornata di spiritualità.

P.A. Bolzano. Proseguono gli incontri informativi per la ricetta digitale rivolti ai farmacistiSono in fase di messa in rete le 119 farmacie operanti a livello provinciale e tale processo è stato sostenuto da una serie di incontri informativi rivolti ai farmacisti che si sono svolti nei vari ... quotidianosanita.it

Ddl concorrenza. Proseguono gli incontri di Fi con le Professioni. Mandelli: Governo sordo a richieste compartoCosì il responsabile dei rapporti con le professioni di Fi ha descritto l'atteggiamento dell'Esecutivo nei confronti di questi professionisti. Dal confronto di oggi è emerso tutto il disagio di ... quotidianosanita.it

Proseguono gli incontri per le famiglie che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” dei Comuni di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/genitori-in-dialogo-a-scuola-si-discute-di-come-gestire-i- facebook

Proseguono gli incontri dei corsi di formazione insegnanti #PluReS con il terzo ciclo, dedicato al concetto di esodo nella storia e nella semantica 16 gennaio 2026 | ore 15-19 Biblioteca Dossetti (BO) | via Zoom Deadline iscrizioni: 9 gennaio 2026 fscir x.com