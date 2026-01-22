programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Ecco la programmazione di Canale 5 per oggi. Qui troverai tutte le trasmissioni in diretta TV e streaming, con orari e descrizioni, per pianificare al meglio la giornata. Una guida semplice e chiara per seguire i programmi preferiti senza sorprese.

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 22 Gennaio 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:53 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 07:59 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:42 - Mattino Cinque News In diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci 10:51 - Tg5 ore 10 Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 10:59 - Forum - Il processo tv che affronta vicende comuni e quotidiane con uno sguardo sempre attento ai temi piu' attuali Conduce Barbara Palombelli 12:58 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

