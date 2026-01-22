Progetto Ben-Essere prende il via il Patto di comunità | alla guida del coordinamento c' è il ristoratore Roberto Casamenti

Il progetto Ben-Essere avvia il Patto di Comunità, coordinato da Roberto Casamenti, ristoratore. L’iniziativa coinvolge imprenditori, cittadini e associazioni dei 14 Comuni della Romagna forlivese, con l’obiettivo di attuare le fasi operative del patto sottoscritto nel novembre scorso. Le prime azioni concrete mirano a rafforzare il senso di comunità e a promuovere lo sviluppo locale, sostenendo un percorso condiviso di crescita e collaborazione.

Nel rispetto delle specificità locali, l’azione del Patto si fonda su una visione sovracomunale: non esistono confini operativi Con l’obiettivo di dare concreta attuazione alle fasi operative del Patto di Comunità sottoscritto da imprenditori, semplici cittadini, associazioni del volontariato abitanti nei 14 Comuni della Romagna forlivese nel novembre scorso, sono state avviate le prime e significative azioni previste dal percorso condiviso tra territori e comunità. Queste prime azioni segnano un passaggio fondamentale dalla progettazione all’operatività, rafforzando il ruolo delle comunità locali come protagoniste dello sviluppo territoriale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

