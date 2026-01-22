Passerella ciclabile su strada provinciale conclusi i lavori

La Città metropolitana ha completato i lavori di ripristino della passerella ciclabile sulla strada provinciale 75, nel comune di San Michele al Tagliamento, frazione di Villanova della Cartera. L’intervento si è concluso sul confine nord del territorio comunale, tra via Giacomo di Vittorio e via Santa Lucia, migliorando la sicurezza e la fruibilità della pista ciclabile.

La Città metropolitana ha completato il ripristino della passerella ciclabile sul confine nord del Comune San Michele al Tagliamento in frazione di Villanova della Cartera, tra via Giacomo di Vittorio e via Santa Lucia lungo la strada provinciale 75. L'intervento prevedeva la completa.

