Oscar 2026 tutte le nomination

Le nomination per gli Oscar 2026 sono state ufficialmente annunciate, segnando l’attesa per uno degli eventi cinematografici più importanti dell’anno. La cerimonia si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 marzo, celebrando i film e i professionisti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno. Ecco tutte le nomination che definiscono i protagonisti della prossima edizione.

Annunciate le nomination ai prossimi Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, che vivrà la sua serata di gloria e di gala nella cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026. Spicca Sinners – I peccatori, film di Ryan Coogler, che con 16 candidature segna un record assoluto nella storia degli Oscar. A seguire, il favorito nella categoria 'Miglior film', Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che vede il protagonista Leonardo DiCaprio a caccia dell'ambita statuetta di 'Miglior attore protagonista'. La 98° edizione degli Academy Awards si preannuncia, però, molto competitiva, soprattutto nelle categorie principali, che sveleranno così grandi vittorie e cocenti delusioni.

