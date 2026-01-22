Oscar 2026 | tutte le nomination Svetta ‘Sinner’ e Chalamet porta a casa ben tre candidature

Le nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando l’attesa per la 98ª edizione che si terrà il 2 marzo a Los Angeles. Tra i candidati, spiccano ‘Sinner’ e il talento di Timothée Chalamet, che si distingue con tre candidature. Questa edizione si preannuncia come un momento importante per il cinema internazionale, offrendo uno sguardo sui film e gli artisti che hanno maggiormente segnato l’ultimo anno.

Los Angeles, 22 gennaio 2026 – Sono state ufficialmente diffuse le nomination per la 98esima edizione degli Oscar che si terrà il prossimo 2 marzo a Los Angeles. Per quest’anno esordisce una nuova categoria: miglior casting, che ha avuto i suoi primi cinque nominati della storia. ‘Sinners’, con Michael B. Jordan è il fim più nominato. La cerimonia si terrà nella notte tra il 15 e il 16 marzo, ma in attesa di scoprire chi alzerà le ambite statuette nel 2026 ecco tutti i candidati. Le candidature complete. Migliore attrice non protagonista Elle Fanning – Sentimental Value. Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, in programma il 15 marzo.

