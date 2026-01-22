Nuove forme del gusto | la Puglia tra dolci storici e innovazione nutrizionale

La Puglia si distingue per un patrimonio gastronomico che unisce ricette storiche a soluzioni nutrizionali innovative. Da oltre vent’anni, la nostra partecipazione alla Fiera Marca rappresenta un’occasione per condividere questa evoluzione, incontrare clienti e consumatori, e presentare un percorso di ricerca e tradizione nel settore alimentare. Un momento di confronto che valorizza le nuove forme del gusto, mantenendo saldo il legame con le radici locali.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.