Maxi schianto Un 76enne è gravissimo

Un incidente nel tratto bovisiano della Monza-Saronno ha coinvolto un uomo di 76 anni, residente a Misinto. L’incidente si è verificato martedì pomeriggio e la vittima si trova in condizioni critiche all’ospedale Niguarda, con un codice giallo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una persona in gravi condizioni dopo l’incidente avvenuto martedì pomeriggio nel tratto bovisiano della Monza-Saronno: è un uomo di 76 anni, residente a Misinto, accompagnato all’ospedale Niguarda in codice giallo. Le sue condizioni, per il forte trauma toracico, sono poi peggiorate nel corso della notte. Ora è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L’incidente aveva coinvolto tre auto per un totale di sei persone. Una Peugeot 2008 guidata da una 59enne residente a Solaro, per cause in fase di accertamento, ha sbandato all’improvviso finendo nella corsia di marcia opposta. L’uomo alla guida di una Citroen C3, trovandosi l’altra vettura di fronte, ha sterzato all’improvviso a sinistra ed è andato a sbattere contro il muro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi schianto. Un 76enne è gravissimo Leggi anche: Schianto sulla Fondovalle, centauro gravissimo Leggi anche: Tragico schianto frontale a Stezzano, due morti e un ferito gravissimo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Perde il controllo e sbanda nella corsia opposta causando un maxi incidente: 76enne grave in ospedale; Maxi incidente sulla Provinciale . Carambola a Bovisio, sei i feriti; Bovisio, incidente tra tre auto sulla Monza-Saronno: cinque feriti, grave una donna; Angelo Cominetti la vittima dell'investimento a Bianzone. ORIA Una tragedia si è consumata sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria, dove la 76enne ha perso la vita. La donna, scesa dalla propria auto in panne, è stata investita da un’Audi A4 sotto gli occhi della figlia. Sul posto sono interv - facebook.com facebook Oria, scende da auto in panne e viene investita: morta 76enne davanti agli occhi di figlia - News x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.