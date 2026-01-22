Lite a Vignanello donne si strappano i capelli

A Vignanello, una lite tra donne si è conclusa con una colluttazione, coinvolgendo tre persone: una madre, sua figlia di 13 anni e un’altra donna. L’episodio, ancora sotto esame, si è verificato in un contesto di discussione che è rapidamente degenerata. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, evidenziando come le tensioni possano sfociare in situazioni di conflitto.

Una lite tra donne è degenerata fino a trasformarsi in una vera e propria zuffa. È successo a Vignanello e, stando a quanto ricostruito, nell'episodio sarebbero state coinvolte tre persone: una mamma con la figlia 13enne e un'altra donna. Le cause della discussione non sono ancora del tutto chiare ma, secondo le prime informazioni, la madre sarebbe intervenuta in difesa della figlia, che sarebbe stata spintonata e strattonata. Da lì la situazione è rapidamente degenerata e le due donne coinvolte si sarebbero affrontate a colpi di capelli, arrivando a strapparsi alcune ciocche. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale sanitario, che ha accompagnato una delle donne adulte in ospedale per le cure del caso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

