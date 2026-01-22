Le prime pagine di oggi affrontano temi di attualità internazionale: l’ipotetico accordo tra Trump e NATO sulla Groenlandia, le conseguenze del ciclone Harry, e la posizione del Parlamento europeo nei confronti dell’accordo con il Mercosur. Questi argomenti riflettono le dinamiche geopolitiche e ambientali che influenzano il contesto globale, offrendo uno sguardo sobrio e informativo sulle sfide del momento.

L'"accordo" fra Trump e NATO sulla Groenlandia, i danni causati dal ciclone Harry, e il parlamento europeo contro l'accordo con il Mercosur L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alla partecipazione del presidente degli Stati Uniti Trump al World Economic Forum a Davos, in Svizzera: prima in un discorso, pur mantenendo l’intenzione di controllare la Groenlandia, ha escluso la possibilità di un intervento militare per annetterla, poi, dopo un incontro con il segretario generale della NATO Rutte, ha annunciato di aver trovato un accordo di cui non ha spiegato i dettagli e di aver revocato gli ulteriori dazi ai paesi europei che hanno mandato militari in Groenlandia che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1° febbraio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggiLe notizie di oggi includono le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e i suoi sostenitori, il grave episodio di un ragazzo accoltellato a La Spezia, e le recenti tensioni legate alle proteste in Iran.

Le prime pagine di oggiLe prime pagine di oggi trattano i recenti dazi statunitensi imposti sui paesi europei, le manifestazioni in Danimarca e Groenlandia, e la scomparsa di Rocco Commisso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

RASSEGNA STAMPA 8 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine di martedì 20 gennaio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 gennaio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 18 gennaio 2026.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 21 gennaio 2026L'articolo Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 21 gennaio 2026 proviene da Lazionews.eu. Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei ... msn.com

Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 15 gennaio 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ... calcionews24.com

Le prime pagine di giovedì 22 gennaio 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook

Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026 x.com