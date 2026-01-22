Le fairy lashes sono il trend di questa stagione, ideali per valorizzare lo sguardo con un effetto naturale e luminoso. Questo nuovo stile di ciglia preziose e leggere si adatta alla primavera e all’estate 2026, offrendo un tocco di eleganza discreta. Perfette per chi desidera un risultato raffinato e sobrio, le fairy lashes rappresentano una scelta versatile per un look fresco e raffinato.

Ciglia luminose e preziose, sono il dettaglio poetico della nuova stagione. Si chiamano fairy lashes e sono il nuovissimo trend per la primaveraestate 2026, che rendono lo sguardo luminoso e fiabesco. Si chiamano fairy lashes e sono il trend di questa primavera 2026. Questo trend si ispira direttamente al cosmo. Presenti infatti sfumature opalescenti, polvere di luna, riflessi glitterati e che trasformano lo sguardo in un vero e proprio microcosmo. Questa volontà di illuminare lo sguardo e renderlo allo stesso tempo eterno è in realtà l’incontro fra due trend, ovvero quello delle ciglia da fata e quello del cosiddetto extra celestial make-up. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le fairy lashes sono il trend perfetto per avere uno sguardo da fata

