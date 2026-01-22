Le acconciature pettinate all’indietro rappresentano uno stile classico e raffinato, apprezzato per la loro semplicità e adattabilità. Ideali per diverse occasioni, offrono un look sobrio ed elegante, che valorizza ogni volto senza eccessi. La loro versatilità permette di creare vari effetti, dal più naturale al più sofisticato, rendendole una scelta sempre attuale per chi cerca un’acconciatura senza tempo e di buon gusto.

Dallo chignon basso sleek alla coda liscia, fino al wet look, questo tipo di styling valorizza i lineamenti del viso, conferendo un aspetto ordinato e contemporaneo. La riga centrale o laterale può essere mantenuta in base alla forma del viso, mentre dettagli come trecce o twist annodati aggiungono personalità e originalità. GUARDA LE FOTO Capelli 2026: il taglio che fonde Shag e Wolf in tutte le sue nuove versioni. Per ottenere un risultato raffinato, è importante bilanciare definizione e naturalezza: l’uso di gel o creme modellanti permette di controllare le radici senza irrigidire i capelli, garantendo lucentezza e movimento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le acconciature pettinate all’indietro continuano a conquistare per la loro eleganza senza tempo e la versatilità.

