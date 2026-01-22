La Jomi Salerno ritrova l’Europa | doppia sfida all’Hazena Kynzvart negli ottavi di EHF European Cup

La Jomi Salerno si prepara a tornare in campo internazionale, affrontando l’Hazena Kynzvart negli ottavi di finale dell’EHF European Cup. Dopo aver superato le fasi preliminari, la squadra salernitana si confronta con una sfida importante, che rappresenta un passo significativo nel percorso europeo. Di seguito, i dettagli della doppia sfida e le prospettive per questa qualificazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si riaccendono le luci del palcoscenico europeo per la Jomi Salerno, pronta a tornare protagonista negli ottavi di finale di EHF European Cup. Le campionesse d’Italia affronteranno nel doppio confronto la formazione ceca dell’ Hazena Kynzvart, con gara d’andata in programma venerdì 23 alle ore 19:00 e ritorno domenica 25 alle ore 18:00. La squadra ceca si presenta all’appuntamento continentale forte di un ottimo rendimento in campionato. Attualmente seconda nella MOL Liga, l’Hazena Kynzvart ha raccolto 23 punti e ha confermato il proprio valore anche nel Round 3 di European Cup, superando con autorità il Korneuburg grazie a due successi netti: 40-24 in trasferta e 45-23 davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

