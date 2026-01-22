Karate giovane atleta brindisino agli Europei Ekf di Cipro
Francesco Sergi, giovane atleta di Brindisi, rappresenta l’Italia agli Europei Ekf di Cipro nella categoria Under 21. Convocato dalla Nazionale Italiana, ha concluso una stagione 2025 caratterizzata da numerosi successi. La partecipazione a questo importante evento internazionale testimonia il suo impegno e la crescita nel mondo del karate, portando orgoglio alla comunità brindisina e al movimento sportivo locale.
BRINDISI - Orgoglio per lo sport brindisino. Francesco Sergi, atleta della Nazionale Italiana Und21, è stato convocato per il Campionato Europeo Ekf (European Karate Federation), in programma a Cipro, al termine di una stagione 2025 ricca di successi. Si tratta della massima competizione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Una giovane atleta conquista l'oro agli europei di Taekwondo
Leggi anche: Karate: fantastica impresa per l’atleta Juniores del Nuovafisiodinamic di Carrara. Sara Corona, due titoli europei nella categoria Kumite shobu ippon
Laura Abenante vince il bronzo alla Open League Senior di karateLa giovane atleta dell’Accademia Karate Casentino è salita sul podio della manifestazione nazionale di Padova ... msn.com
Abenante conquista un bronzo. Festa per il Karate CasentinoLa giovane atleta del 2007 prepara così al meglio i prossimi impegni internazionali. msn.com
RASSINA IN CASENTINO. LAURA ABENANTE VINCE IL BRONZO ALLA OPEN LEAGUE SENIOR DI KARATE Prestigioso bronzo per Laura Abenante dell’Accademia Karate Casentino. La giovane atleta del 2007 è scesa sul tatami a Padova per il primo app - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.