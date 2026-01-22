Karate giovane atleta brindisino agli Europei Ekf di Cipro

Francesco Sergi, giovane atleta di Brindisi, rappresenta l’Italia agli Europei Ekf di Cipro nella categoria Under 21. Convocato dalla Nazionale Italiana, ha concluso una stagione 2025 caratterizzata da numerosi successi. La partecipazione a questo importante evento internazionale testimonia il suo impegno e la crescita nel mondo del karate, portando orgoglio alla comunità brindisina e al movimento sportivo locale.

