Karate giovane atleta brindisino agli Europei Ekf di Cipro

Francesco Sergi, giovane atleta di Brindisi, rappresenta l’Italia agli Europei Ekf di Cipro nella categoria Under 21. Convocato dalla Nazionale Italiana, ha concluso una stagione 2025 caratterizzata da numerosi successi. La partecipazione a questo importante evento internazionale testimonia il suo impegno e la crescita nel mondo del karate, portando orgoglio alla comunità brindisina e al movimento sportivo locale.

BRINDISI - Orgoglio per lo sport brindisino. Francesco Sergi, atleta della Nazionale Italiana Und21, è stato convocato per il Campionato Europeo Ekf (European Karate Federation), in programma a Cipro, al termine di una stagione 2025 ricca di successi. Si tratta della massima competizione.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

