Kallas | 10 milioni di euro per il tribunale che dovrà perseguire i leader russi

L’Unione Europea ha annunciato un finanziamento di 10 milioni di euro destinato a un nuovo Tribunale speciale. Questo organismo avrà il compito di perseguire i leader russi coinvolti in questioni di giustizia internazionale. La decisione riflette l’impegno dell’UE nel rafforzare la risposta legale a questioni di grande rilevanza geopolitica e di tutela dei principi di diritto internazionale.

"Oggi l'UE ha stanziato i primi 10 milioni di € per un nuovo Tribunale speciale che dovrà perseguire i leader russi per il loro ruolo nella guerra di Mosca contro l'Ucraina. I leader russi sono responsabili di questa guerra e devono essere ritenuti responsabili. Non può esserci impunità. È stato un piacere discutere con @alainberset e firmare il contratto con il Consiglio d'Europa." Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow's war against Ukraine. Russia's leaders are responsible for this war, and they must be held accountable.

