Il ghiaccio di Lucca Ice Park diventa palcoscenico di solidarietà. Sabato 24 gennaio alle 15.30, la pista di pattinaggio di fronte al Caffè delle Mura ospiterà un evento straordinario che unisce arte, comunità e impegno sociale: il concerto del Coro dell’Istituto Comprensivo Ungaretti, con cinquanta giovani voci, dirette dal Maestro Nicoletta Fiori, che canteranno per sostenere la Fondazione Alice Benvenuti, realtà impegnata nel supporto alle famiglie dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Il concerto porta con sé un messaggio potente e necessario: spazi e tempi dedicati al divertimento e alla condivisione non rappresentano semplici momenti di evasione, ma costruiscono legami autentici che avvicinano le persone, rafforzano il tessuto sociale e ricordano l’importanza della solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ice park e il coro solidale. Per “Alice Benvenuti“

