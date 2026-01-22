Iannone e Belen di nuovo vicini? Lui l’avrebbe contattata ecco la risposta di lei | gli amici spifferano tutto

Recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile riavvicinamento tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez, dopo periodi di distanza. Secondo alcune fonti, lui avrebbe preso contatto con lei, mentre Belen avrebbe risposto, anche se ancora senza conferma ufficiale. La vicenda si inserisce in un contesto di cambiamenti e incontri inattesi tra i due, alimentando l’attenzione di amici e media.

Nel vortice di rotture, nuovi flirt e contatti inaspettati, il nome di Andrea Iannone torna a incrociarsi con quello di Belen Rodriguez. Mentre la fine della relazione con Elodie appare ormai archiviata e il pilota viene accostato a nuovi volti femminili, una vecchia storia sembra riaffacciarsi sullo sfondo, alimentando curiosità e sospetti. Addio Elodie, Andrea Iannone ritrova il sorriso con Rocio Munoz Morales e. Belen!. Dopo l’addio a Elodie – che nelle settimane scorse si è goduta una vacanza in Thailandia insieme alla ballerina Franceska Nuredini – Andrea Iannone è finito nuovamente sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Donnapop.it

