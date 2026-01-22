Guasto ritardi e bagno di folla | l' incredibile giornata-show di Donald ma in platea tante facce incredule

Durante una giornata caratterizzata da imprevisti e momenti di tensione, Donald Trump ha affrontato un evento inaspettato con un ritardo significativo e una grande affluenza di pubblico. L’avaria all’Air Force One ha prolungato la sua presenza sul palco, mentre i commenti di Cook di Apple evidenziano la sua energia. In platea, molte facce increduli hanno assistito a questa singolare giornata, che ha lasciato tutti sorpresi e senza parole.

DALLA NOSTRA INVIATA DAVOS - Voleva un ingresso imperiale, ha dovuto accontentarsi di un arrivo di emergenza. Donald Trump è sbarcato sulla Montagna Incantata con l'aereo sbagliato (a causa di un guasto tecnico all'Air Force One), tre ore di ritardo sul previsto e un po' di confusione geografica in testa (ha scambiato più di una volta la Groenlandia con l'Islanda nel suo discorso). Ma alla fine il presidente americano si è preso il World Economic Forum di Davos esattamente come voleva: con la forza del caos, che ha tenuto in scacco il Centro Congressi per buona parte di questa lunga giornata.

