Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bismantova partecipano a lezioni di triathlon, un'iniziativa sostenuta dal progetto Multisport nei Monti. Questo programma, attivo da sei anni, promuove la collaborazione tra scuole e associazioni sportive locali, offrendo agli studenti opportunità di avvicinarsi a diverse discipline sportive e favorire uno stile di vita attivo e consapevole.

L’attenzione dell’ Istituto Comprensivo Bismantova verso lo sport nasce grazie al progetto Multisport ne’ Monti che da sei anni funge da connettore fra le associazioni locali ed il mondo della scuola. Il 2026 è iniziato con una novità innescata dalla collaborazione intrapresa dal Comune con la Fitri Emilia-Romagna e consolidata grazie alla condivisione dell’innovativo progetto ’ Il Triathlon entra a scuola ’. La Asd Onda Triathlon di Castelnovo ha raccolto i contenuti tecnici del programma didattico del settore promozionale della Fitri per le scuole elementari e medie e grazie alla passione ed alla disponibilità di propri tecnici ha dato il via ad un intervento mirato al coinvolgimento degli studenti di ben 10 classi dell’IC Bismantova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti a lezione di triathlon

Triathlon a Scuola per gli studenti del IC Bismantova Castelnovo ne Monti

