Il 21 gennaio Claudio Agostino Carlomagno ha confessato l’omicidio di Federica Torzullo, un fatto che ha suscitato grande attenzione. In questa occasione, si approfondiscono i dettagli relativi alla vicenda e le azioni successive all’arresto, offrendo una panoramica chiara e obiettiva su quanto accaduto. Un'analisi accurata degli sviluppi recenti consente di comprendere meglio il contesto e le implicazioni di questa tragica vicenda.

Ieri, mercoledì 21 gennaio, Claudio Agostino Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo. "Ho ucciso mia moglie", ha ammesso nell'udienza di convalida dell'arresto. In quattro ore e mezza di deposizione l'uomo ha tentato di mostrare la sua buona volontà, ma senza riuscire a convincere gli inquirenti: "Non siamo completamente soddisfatti della ricostruzione fornita – ha spiegato il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori –, c'è qualcosa che non quadra. Ci sono delle zone d'ombra su cui vorremmo fare luce". Carlomagno ha spiegato che lui e la moglie stavano attraversando una crisi del loro rapporto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, l'orrore di Carlomagno: cosa ha fatto dopo averla uccisa

“Cosa ha fatto dopo averla uccisa”. Federica Torzullo, cosa si è scoperto sul marito ClaudioIl caso di Federica Torzullo ha attirato l’attenzione della comunità, portando alla luce dettagli sulla vita e le azioni del marito Claudio dopo il tragico evento.

“Cos’ha fatto al corpo”. Federica Torzullo, la scoperta shock: il gesto del marito dopo averla uccisaIl caso di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, rappresenta uno degli episodi più tragici di cronaca nera degli ultimi anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto, gamba sinistra amputata. L'orrore che emerge dall'autopsia; Federica Torzullo, l'autopsia conferma l'orrore, un femminicidio di estrema violenza; Federica Torzullo uccisa con ferocia: dalle parole della Procura emerge l’orrore oltre l’omicidio; Federica Torzullo, l'orrore del femminicidio dall'autopsia: Si è accanito sul corpo, voleva renderla irriconoscibile. Il movente e i...

Federica Torzullo, l'orrore del femminicidio dall'autopsia: «Si è accanito sul corpo, voleva renderla irriconoscibile». Il movente e i messaggiVentitre coltellate, di cui 19 al collo e al volto. Sul corpo segni di ustioni e una gamba, la sinistra, completamente amputata. È il drammatico quadro che emerge dall'autopsia ... leggo.it

L’ho uccisa per mio figlio: cosa non torna nella confessione shock del marito di Federica. La Procura: Zone d'ombraUn racconto che gela il sangue, una confessione che non placa i sospetti. Dopo giorni di silenzio, Claudio Carlomagno parla e ammette l’orrore: ... notizie.tiscali.it

IL MARITO DI FEDERICA TORZULLO CONFESSA IL FEMMINICIDIO Interrogatorio davanti al gip, convalidato il fermo. «Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio». Il procuratore: «Ancora zone d'ombra nella sua ricostruzione» https://www.calabriainchiest facebook

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio ift.tt/NrUgtk1 x.com