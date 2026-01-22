L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le nomination per la 98ª edizione degli Oscar 2026. Di seguito, l’elenco completo delle candidature, che riflette le produzioni più rilevanti dell’ultimo anno nel panorama cinematografico internazionale. Una panoramica utile per conoscere le opere e i talenti che potrebbero essere protagonisti della prossima cerimonia di premiazione.

l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le nomination per la 98ª edizione degli Academy Awards, i premi Oscar 2026. L’annuncio è arrivato in diretta alle 5:30 a.m. (cioè le 14:30 ora italiana), in una presentazione divisa in due blocchi ravvicinati. A condurre la lettura delle nomination ci sono due attori molto apprezzati: Danielle Brooks e Lewis Pullman. Scopriamo insieme chi saranno i candidati Oscar di questa sfavillante edizione, ricca di cinema di altissima qualità. Scopriamo insieme i candidati, per ciascuna delle 24 categorie. La più ambita statuetta: Miglior film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco tutte le nomination degli Oscar 2026

Oscar 2026: ecco tutte le nominationLe nomination agli Oscar 2026 saranno presto annunciate.

Oscar 2026: ecco tutte le nomination in direttaScopri in tempo reale tutte le nomination per gli Oscar 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Oscars 2026 Nominations Predictions - October 2025

Argomenti discussi: Altro che notte degli Oscar: è tempo di Razzies. Ecco tutte le nomination ai peggiori film del 2025; Golden Globes 2026, ecco chi ha vinto: tutti i premi da The Pitt a Timothée Chalamet. FOTO; Golden Globes 2026: ecco l'elenco completo di tutti i vincitori dell'83ª edizione; Vittorie della Musica 2026: Santa, Theodora, Orelsan... ecco tutti i candidati annunciati.

Oscar 2026, ecco elenco di tutte le nomination (e un film ha battuto il record con 16 candidature)Annunciate le nomination agli Oscar 2026, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 15 marzo. Le dieci pellicole candidate al miglior film sono molto diverse fra loro per generi e stili. A ... greenme.it

Oscar 2026: ecco tutte le nomination della 98ª edizioneÈ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la 98ª edizione degli Academy Awards. Le nomination agli Oscar 2026 di oggi. filmpost.it

Oscar 2026, tutte le nomination: film, attori e registi candidati Link nei commenti - facebook.com facebook

Oscar 2026, ecco tutte le nomination x.com