Ecco i precedenti L’ultima gioia firmata Collocolo

L’Ascoli e Perugia si preparano a incontrarsi per la 33ª volta in una sfida programmata domenica allo stadio Del Duca, con inizio alle ore 14. La partita rappresenta un momento importante nel campionato, offrendo ai tifosi un’occasione per seguire da vicino l’andamento delle due squadre. Un incontro da seguire con attenzione, nel rispetto delle regole e del fair play.
L'Ascoli sfiderà il Perugia per la 33esima volta nel corso della gara programmata per domenica allo stadio Del Duca con fischio d'avvio programmato alle ore 14.30 al segnale dell'arbitro Gandino di Alessandria. L'ultimo confronto andato in archivio resta quello disputato l'anno scorso che vide l'affermazione dei biancorossi per 1-0 nella gara disputata il 19 ottobre 2024. A decidere le sorti dell'incontro fu un gol messo a segno da Montevago in chiusura di primo tempo. La formazione in quel momento allenata da Di Carlo non riuscì a reagire e al termine della contesa il Grifo difese il vantaggio fino a portare via tre punti davvero pesanti.
