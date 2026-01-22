È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È disponibile il nuovo numero di The Post Internazionale. La versione digitale è già accessibile tramite la nostra app, mentre da domani, venerdì 23 gennaio, sarà in edicola. Il magazine propone approfondimenti su politica, economia, cultura e reportage internazionali, offrendo uno sguardo dettagliato su temi di attualità e interviste con importanti intellettuali italiani. Un punto di riferimento per chi desidera informazioni affidabili e approfondite.

È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 23 gennaio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Le mosse a sorpresa di Trump, le difficoltà del regime di Teheran, le manovre dietro le quinte di Netanyahu. Dal Venezuela alla Groenlandia. Dall’Iran all’Ucraina. Passando per Gaza, Cuba, Taiwan, Yemen e il Somaliland. 🔗 Leggi su Tpi.it

