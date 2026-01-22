È stato chiuso il Cinemino il cinema d' essai in centro a Milano

Il Cinemino di via Seneca, a Milano, noto cinema d'essai nel quartiere Porta Romana, è stato chiuso dalla polizia locale. La sala di proiezione ha sospeso le attività, mentre il bar rimane aperto. La chiusura rappresenta un cambiamento importante per gli appassionati di cinema della zona, segnando la fine di un luogo di cultura e cultura cinematografica.

Chiusa la sala di proiezione, non il bar. Il Cinemino di via Seneca, a Milano (zona Porta Romana), è stato chiuso dalla polizia locale. Secondo quanto riscontrato dai ghisa, il locale avrebbe violato la normativa sul rilascio delle tessere associative, senza rispettare le regole previste per le.

