Don Matteo | stasera la terza puntata le anticipazioni

Stasera su Rai 1 alle 21.45 torna Don Matteo con la terza puntata. In questa puntata, i genitori di Diego arrivano per celebrare il fidanzamento, introducendo nuovi sviluppi nella storia. Di seguito, le anticipazioni sull’episodio e i principali temi trattati, per conoscere in anticipo gli eventi che caratterizzeranno questa serata.

Nuovo appuntamento con Don Matteo, questa sera alle 21.45 su Rai 1: arriveranno i genitori di Diego per festeggiare il fidanzamento In questa nuova stagione Cecchini si trova a dover collaborare con Caterina Provvedi, nuovo maresciallo. I due dovranno quindi svolgere lo stesso ruolo, la giovane sembra avere una particolare stima per il suo precettore ma, al tempo stesso, sembra nascondere qualcosa. Nel frattempo in canonica è arrivata Maria, una ragazza di 16 anni con un neonato e che ha perso la memoria. Don Massimo ha deciso di prendersi cura di questa ragazza e di aiutarla. L’ha convinta anche ad andare a scuola e sta stringendo un legame speciale con Giona, 16enne che proviene da una situazione particolare, senza punti di riferimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

