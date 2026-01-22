Domus del Chirurgo partiti i lavori di manutenzione della copertura del sito archeologico di piazza Ferrari

Sono iniziati recentemente i lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura della Domus del Chirurgo, importante sito archeologico situato in piazza Ferrari. Questa operazione mira a preservare l’integrità dell’area e garantire la tutela del patrimonio storico. Gli interventi sono stati pianificati nel rispetto delle normative e delle caratteristiche del sito, assicurando la conservazione delle sue preziose testimonianze per le future generazioni.

Sono partiti i questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria della Domus del Chirurgo, il prezioso sito archeologico di piazza Ferrari. Il progetto nasce dalla volontà di garantire la massima protezione al vasto patrimonio storico e archeologico custodito nell’area archeologica, che dal 2007 raccoglie ogni anno migliaia di visitatori, incuriositi dalla ricchezza di un patrimonio di reperti inedito prima di allora. Le opere appena avviate sono state concordate con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente che già nel 2024 è intervenuta col restauro di parte dei mosaici custoditi all’interno del sito e che proseguirà nei mesi a venire.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Infiltrazioni alla Domus del chirurgo. Nuove cure per la Pompei riminese: Presto sistemeremo il tettoLa piccola Pompei riminese ha bisogno di altre cure. Va sistemato il tetto della Domus del chirurgo, perché i problemi di infiltrazioni d’acqua (sui quali si era intervenuti già in passato) ancora ... ilrestodelcarlino.it