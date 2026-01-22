Dal Milan alla Fiorentina | c’è il blitz per chiudere subito

Si intensificano le voci di un trasferimento imminente: il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe essere a un passo dalla cessione alla Fiorentina. Le trattative sembrano in fase avanzata, con le parti che cercano di trovare un accordo rapido. Restano da definire gli ultimi dettagli, mentre il mercato si muove rapidamente e le operazioni di questa portata richiedono tempi stretti.

Pessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi il suo passaggio alla Fiorentina. Negli ultimi giorni ci hanno fatto un pensierino sia Bologna che Milan, ma il futuro di Diego Coppola rischia di riservare un clamoroso colpo di scena. Il difensore classe 2003 si è trasferito la scorsa estate dall’Hellas Verona al Brighton per 11 milioni di euro più un milione di bonus legati alle presenze e adesso potrebbe fare subito ritorno in Serie A, ma non nel Milan di Allegri. Coppola (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato di ‘Sportitalia’, Gianluigi Longari, la Fiorentina starebbe infatti pensando di bruciare proprio la concorrenza del ‘Diavolo’ per il cartellino di Coppola: i rossoneri avevano intavolato una trattativa con il club di Premier League sulla base di un prestito, resta da capire quale sarà la contromossa della compagine viola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dal Napoli alla Juve, si può chiudere subito: è perfetto per SpallettiLa Juventus ha mostrato segnali di crescita sotto la guida di Spalletti, consolidando ritmo e continuità.

Milan, colpo in difesa: si vuole chiudere subito. E su Gabriel Jesus …Il Milan sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo, cercando di finalizzare l'operazione al più presto.

