Bimbi manipolati con filmati sui lager

Una testimonianza a Torino segnala che due affidatarie omosessuali avrebbero tentato di manipolare due bambini attraverso filmati sui lager, con l’obiettivo di influenzare la loro percezione e la sentenza giudiziaria. L’episodio ha suscitato attenzione sulle modalità di gestione delle affidamenti e sulle possibili conseguenze di pratiche manipolative nelle relazioni di cura.

Testimonianza choc a Torino: secondo un ufficiale dei carabinieri, le affidatarie omosessuali di due bambini avrebbero tentato di condizionarli per pilotare la sentenza. Ai piccoli mostrati minori che invocavano la mamma e poi venivano gettati nei forni. Interi settori della giurisdizione, «dalla famiglia ai cosiddetti nuovi diritti, dell'immigrazione e del diritto minorile» sono finiti in mano a una sorta di «egemonizzazione culturale». Queste parole scritte ieri sulla Verità da Antonio Sangermano, l'ex pm che guida il dipartimento della Giustizia minorile del ministero di Via Arenula, hanno rotto il silenzio su una serie di fenomeni che tanti avvocati, e tanti genitori tenuti sotto schiaffo dai «professionisti» dei bambini, conoscono bene ma non possono denunciare.

