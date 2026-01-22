Belen Rodriguez ha svelato il capo dell'inverno 2026: il gilet. Questa stagione, il gilet si conferma come elemento imprescindibile del guardaroba, grazie alla sua versatilità e capacità di valorizzare diversi stili. La scelta di Belen mostra come, anche con outfit minimal, sia possibile ottenere un risultato elegante e contemporaneo. Un trend da considerare per aggiornare il proprio stile in modo semplice e raffinato.

L’inverno 2026 porta una certezza nel guardaroba: il gilet è il capo must-have della stagione. A dimostrarlo è Belen Rodriguez, che ha già sfoggiato il suo outfit perfetto su Instagram, dimostrando come questo capo versatile possa trasformare anche un look semplice in qualcosa di sofisticato e moderno. Visualizza questo post su Instagram Sul suo profilo la showgirl argentina ha pubblicato alcune foto in cui indossa un gilet, abbinato ad una semplice maglia a maniche lunghe black e leggings neri. Per completare l’outfit Belen ha puntato su stivali alti, creando un risultato super elegante e chic, che non passa inosservato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez svela il capo dell'inverno 2026. Il look col gilet è da copiare

Gonna lunga, il must have dell'inverno: 5 abbinamenti da copiareLa gonna lunga è un elemento versatile e senza tempo, ideale per affrontare l'inverno con stile e comfort.

Jeans morbidi con elastico in vita: i nuovi alleati di stile dell’Inverno 2026, tra comfort quotidiano, estetica loungewear e abbinamenti urbani da copiareI jeans morbidi con elastico in vita sono la scelta ideale per l’Inverno 2026, offrendo comfort e praticità senza rinunciare allo stile.

