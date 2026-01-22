Avellino abusivismo edilizio | sequestrato un edificio

Oggi ad Avellino, i Carabinieri Forestale hanno eseguito un sequestro preventivo di un edificio a causa di abusi edilizi. L’intervento, disposto dal giudice, mira a tutelare il rispetto delle normative urbanistiche e ambientali. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno delle autorità locali nel contrasto all’abusivismo edilizio, garantendo la tutela del territorio e la corretta pianificazione urbanistica.

In data odierna, militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, hanno eseguito un decreto sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, di un organismo edilizio sito nel comune di Avellino, composto da 12 unità immobiliari ed avente.

